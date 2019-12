Otse ⟩ Mida teha, et omastehooldaja ja hooldatava elu oleks elusam?

«Oleme oma arutelu «Elu mõte on elusam elu» pealkirja laenanud Uku Masingult. Uurime, mida teha, et nii omastehooldaja kui hooldatava elu oleks elusam. Milliseid samme astuda selleks, et omastehooldajad ei mattuks üle jõu käiva koormuse alla ja millist tuge pakkuda, et abivajajad saaksid võimalikult kaua oma kodus elada. Need põletavad küsimused vajavad vastuseid, kui me tahame, et Eesti oleks ühiskond, kus kõige nõrgemad on väärikalt toetatud ja vajadusel hooldatud,» ütles sotsiaalkomisjoni aseesimees Helmen Kütt.