Tähtis teada ⟩ Keskpäevane kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

538 ametlikult nakatunut

26. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 538 inimesel, tervenenuid on kaheksa. Terviseamet rõhutab, et diagnoositud nakatunute hüppeline kasv tingitud kahe päeva andmete koosmõjust. Haiglaravil on 29 patsienti. Eestis on tehtud kokku 7090 viirusetesti.

Enim lisandus kahe ööpäevaga positiivseid analüüsivastuseid Harjumaal (59), Saaremaal (54) ning Tartumaal (10). Vanusgruppide vaates on ligi veerand (23 protsenti) positiivselt testitutest vanemad kui 60 eluaastat.

Eile nõudis koroonaviirus Eestis esimese inimelu, lahkunu oli 83-aastane Hiiumaa naine.

Eestis kehtib eriolukord, mis tähendab, et avalikes kohtades tuleb hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Homsest aga jäävad suletuks kaubanduskeskused. Kuni 1. maini on keelatud ka kõik avalikud kogunemised ning enamus asutusi on suletud. Tänavatel teeb teavitust politsei, kes tuletab valjuhääldist inimestele meelde eriolukorra reegleid.

Millal hakata muretsema?

Põhja-Eesti Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja Arkadi Popov, kes on ühtlasi ka vabariigi kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuht, selgitab, et Hiina ja Itaalia kogemusel kulgeb infektsioon 80% juhtudest healoomulikult ja 20% juhtudest tõsisemalt. Need, kellel puuduvad tõsised sümptomid, kellel on ainult kerge palavik, köha ja nohu, võib-olla ka seedehäired, kuid mitte hingamishäired, kiirabi kutsuma ei pea. Ainult siis võivad nad pöörduda kiirabi poole, kui nad kuuluvad riskigruppi ja neil on olemas perearsti saatekiri koroonainfektsiooni testimiseks.

Olukord haiglas

Professor Joel Starkopf tunnistab, et koroonaviirusesse haigestunutel taandub haigus visalt. Valdavalt on haiglasse jõudnutel põhjuseks rasked sümptomid, neil on järjest süvenev nõrkus, köha ja palavik, mis tõuseb 39 kuni 39,5 kraadini. Piinav ja valus köha ongi lõpuks põhjused, millega nad on kiirabi või perearsti poole pöördunud ning miks nad on haiglasse suunatud.

Starkopf kirjeldab, et haiged viibivad täieliku isolatsiooni tingimustes ruumides, kus varem töötas ortopeediaosakond. Nii arstid kui ka õed on riietatud kaitsekostüümidesse, mis tähendab prille, maske, kitleid, kindaid, jalanõusid. Õed töötavad kolmetunniste vahetustega ja arstid vastavalt visiitide vajadusele. Juba kolm tundi kaitsekostüümis olla on tõsine väljakutse igale meedikule.

Eestlased piiri taga

Välismaalt Eestisse naasmisel on palunud välisministeeriumilt abi 292 inimest, ütles äsja välisminister Urmas Reinsalu. Reinsalu sõnul abivajajate arv pigem kasvab, sest inimesed on vaadanud, kuidas sündmused kulgevad ja langetanud otsuse, et soovivad Eestisse naasta.

Postimees vahendab kolme eestlase lugu sellest, kuidas nende pikalt planeeritud USA-reis ootamatult katkes. Samas on ka eestlasi, kes ei kipu sugugi koju ja kes on otsustanud soojal maal oodata paanika möödumist.

Ka meie vormelipiloot Jüri Vips, kes viibib praegu Jaapanis, jääb vabatahtlikult Jaapanisse karantiini, sest ei julge praegu reisida. Keenias treenib ka teine eesti sportlane, maratoonar Roman Fosti. Kuna kõik kevadeks planeeritud maratonid ja poolmaratonid on edasi lükatud, siis on tema jaoks suurim küsimärk praegu vormi ajastamine. Fosti, kes jätkab kõigele vaatama treenimist, tunnistas Postimehele, et valgeid inimesi vaadatakse Keenias kui koroonaviiruse sissetoojaid. Kui ta jookseb, siis karjutakse talle: mister Koroona!

Lukus naaberriigid

Koroonaviiruse tõttu on ka Venemaal eriolukord ning riigipiirid välismaalastele suletud juba alates 18. märtsist. Venemaa peatab alates südaööst vastu homset kõik rahvusvahelised lennud. Samal ajal on Moskva lennujaama jäänud lõksu sajad välismaalased, kellel ei lubata Venemaale siseneda ja kes ei saa lendude tühistamise pärast ka koju naasta.