TÜ teadlased aitavad arendada ainulaadset koroonaviiruse kiirtesti

Uudne kiirtest suurendab märkimisväärselt testimisvõimekust ja on muu hulgas ka ressursitõhusam. Projekti tunnustati Euroopa Liidu innovatsiooni ja tehnoloogia konsortsiumi EIT Health tootearenduse grandiga.

Koroonaviiruse pandeemia on nõudnud tuhandeid inimelusid ja rahvusvaheliste teadlaste hinnangul võib viirus sügisesel gripihooajal taas massiliselt levima hakata. Seetõttu on oluline valmistuda järgmiseks potentsiaalseks viirusepuhanguks uute lahendustega, suurendades testimisvõimekust väljaspool kesklaboreid ja haiglaid.

Arendatav kiirtest võimaldab vajaliku analüüsi teha asukohast sõltumata, sest see ei nõua suuri seadmeid ega eriruume. Tegemist on justkui taskulabori lahendusega, mis tagab mobiilse PCR-tehnoloogial põhineva testimisvõimekuse. Teadlaste sõnul aitab kiirtest leevendada tavapärase tsentraliseeritud süsteemi ülekoormust ja rahuldada erakordselt suurt testimisvajadust. Selle testi abil saavad viirusega nakatumise kindlaks teha nii eri- ja perearstid kui ka apteegid ja hoolekandeasutuste meditsiinitöötajad.

«Test tuvastab sarnaselt praeguste meetoditega viiruse RNA ninakaape proovist – nii on see nakkuse tuvastamisel usaldusväärne lahendus,» selgitas Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudi vanemteadur Kaido Kurrikoff.

«Teadustöö eesmärk on tuua kiirtest turule juba selle aasta sügisel, et olla valmis järgmiseks pandeemiaks. Tehnoloogia kasutamine annab rohkem iseseisvust ajal, mil tarneahelad võivad eriolukorra tõttu katkeda, ning selline pädevus ja tootmisressurss aitavad tagada riigi julgeoleku ja majandusliku toimetuleku,» lisas ettevõtte Selfdiagnostics tegevjuht Marko Lehis.

Selfdiagnostics OÜ on Eesti kapitalil põhinev arendus- ja tootmisettevõte, millel on pikaajaline kogemus meditsiiniseadmete arendamisel ja tootmisel. Koos Tartu ülikooli tehnoloogiainstituudiga on ettevõte enam kui kümme aastat arendanud meditsiinidiagnostika meetodeid ja vahendeid. Projekti meeskonda kuuluvad peale teadlaste ja inseneride ka rahvusvaheliselt tunnustatud eksperdid. Koroonaviiruse kiirtesti arendustööd rahastab Euroopa Liidu innovatsiooni ja tehnoloogia konsortsium EIT Health.