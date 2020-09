FOTOD ⟩ Tallinna Koplisse kavandatakse jahisadamat

Volikogu keskkonnakomisjoni esimees Enno Tamm ütles, et Meeruse sadamaala uuenenud detailplaneeringu algatamine on suur samm Põhja-Tallinna fantastilise arenguperspektiivi järkjärgulise realiseerumise suunas. «Kopli poolsaarel on ju mitu sadamat ning endisi tööstusalasid, kuhu linnaelanikel praegu veel asja ei ole. Planeeringu realiseerimine oleks ka järjekordne samm Tallinna kui terviku avanemisel merele, sest ka sinna on ette nähtud rannapromenaad,» rääkis Tamm.