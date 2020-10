Isamaa Volikogu kiitis heaks Perede Ühenduse ja Ühenduse Parempoolsed asutamise

Isamaa Volikogu esimehe Sven Sesteri sõnul tuleb erakonna liikmete aktiivsust ja algatusi toetada. «Ajalooliselt on Isamaa kuvandit kujundanud neli suurt valdkonda. Nendeks on: riigikaitse, väärtuspõhine majandus- ja perepoliitika ning haridus. Tänane volikogu tõi kõik need prioriteedid esile. Ühelt poolt võime uhked olla, et 2021. aasta riigieelarves panustatakse märkimisväärselt Eesti riigi julgeolekusse ning teadus- ja arendustegevusse. Uued ühendused tõstavad aga esile perepoliitikat ja parempoolset majanduspoliitikat,» ütles Sester.

Perede Ühenduse juhatuse esimees Helen Hääl rõhutas oma kõnes, et põhiseadus mõtestab perekonda rahva püsimise ja kasvamise alusena. «Perekond on seadusega kaitstud kuna rahvas püsib ja kasvab läbi laste. Perekond on ühiskonna alus. Samas pole perekond ainult abielu. Perekond on ka väljaspool abielu sündinud lapsed, lapsendatud lapsed, kärgpere, üksi last kasvatav vanem, üksikvanem. Perede ühenduse programmiline eesmärk on, et Eestis oleks rohkem õnnelikke peresid ja iga laps saaks kogeda kiindumussuhet ja emotsionaalset turvatunnet,» ütles Hääl. Ta lisas, et Perede Ühenduse eesmärk on välja tulla uute algatustega perede turvatunde suurendamiseks.