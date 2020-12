Peaminister Jüri Ratas ütles uudistesaates «Reporter», et kui Martin Helme ei taha enam valitsuses olla, siis ta ei ole valitsuses. See oli peaministri kommentaar rahandusministri postitusele, kus Helme andis mõista, et kui abielureferendumi eelnõu esimene lugemine oleks riigikogus läbi kukkunud, siis ta ei oleks enam minister. Samuti nimetas Ratas absurdväiteks Helme sõnavõttu, et koroona on Hiina biorelv.