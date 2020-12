Lageraievastased viisid raiesmikele küünlaid

Üleskutse algatajate sõnul on nende eesmärk näidata otsustajatele, et metsa majandamine läheb inimestele korda, mistõttu on hädavajalik kaasata metsandusega seotud otsustesse senisest oluliselt rohkem teadlasi, kogukondi ja avalikkust.

Üleskutses öeldakse, et diskussioon metsa majandamisega seotud teemadel ei ole olnud piisav ning kogukonnad tajuvad sageli, et langetatud otsused on tihti metsatööstuse poole kaldu. Riigi Metsamajandamise Keskus, kelle hoole all on pool Eesti metsadest on teatud piirkondadele lisanud kõrgendatud avaliku huviga alade ehk KAH-alade märke. Selliste alade majandamiseks kohustub RMK korraldama avalikke arutelusid kohalike omavalitsuste, elanike ja kogukondadega.

Aktsiooni korraldajate hinnangul on seni kogukondade kaasamine aga sageli puudulikuks jäänud, mistõttu on üle Eesti hõõgvel mitmeid konflikte metsaraiet puudutavates küsimustes. Üleskutse algataja ja küünlaaktsiooni idee autori Mati Kose sõnul ei soovi metsa majandamist korraldavad organisatsioonid puude taga metsa näha.

«Tänased metsaga seotud otsused käsitlevad enamasti metsa kui ammendamatut taastuvenergia ressurssi, aga nii see loomulikult ju ei ole,» ütles Kose. «Mets on keerukas ökosüsteem, kus kõik on kõigega seotud. Puude lageraie lööb selle tasakaalu pikaks ajaks tasakaalust välja ja väga suures ulatuses lageraie muudab seda paraku jäädavalt. Seetõttu kutsumegi inimesi küünlaid süütama lagedaks raiutud lankidel, et mets puude varjust otsustajatele välja hakkaks paistma.»

Küünlaaktsiooniga liitumiseks tuli varuda küünlaid ja süüdata need 26. detsembri pärastlõunal RMK raiesmikel. «Küünlad tuleb põlema jätta ja järgmisel päeval kindlasti metsast ära tuua. Oluline on järgida kõiki ohutusreegleid ning metsas olles veenduda, et küünal on tuleohutus paigas, kindlal aluspinnal, kust tuul ei saa seda pikali puhuda ja tulekahju tekitada,» edastati teates. Lehel Puude taga on mets asuvale kaardile tuleb märkida küünalde asukoht.

Inimesi kutsutakse üles saatma metsas tehtud pilte ka oma valitud parlamendisaadikuile veenmaks seadusandjaid selles, et puude taga on tõesti mets, millest valijad hoolivad.

«Tuled KAH metsa!» on kodanikualgatus – seetõttu vastutab iga osavõtja ohutuse ja keskkonnasäästliku käitumise eest.

Sakus mälestati samuti lageraiutud puid

MTÜ-sse Saku Valla Metsa Kaitseks koondunud inimesed kogunesid laupäeval Saku põhikoolihoone taga asuvale lageraiutud metsalangile, et koos teiste metsakaitsjatega üle Eesti protestida puude mahavõtmise vastu kõrgendatud avaliku huviga aladel ehk KAH-aladel.

Aktsioon Sakus. FOTO: Erakogu

Kokku süüdati küünlad neljal KAH-ala raielangil. Kooli juurest siirduti edasi Tallinna ringtee äärsele raielangile Tammemäe bensiinijaama kõrval. Lõpuks pandi küünlad suurematele kändudele veel Tammemäe tee ja Piibelehe tänava ääres.