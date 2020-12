KRIMINAALNE EESTI 2020 ⟩ Lihula veresaun ja liiklusroimarid

Nastja emale jäi siiski arusaamatuks, miks lubati tapja lühiajaliselt koju vaevalt kolm kuud pärast kohtuotsuse jõustumist ja miks ei oleks võinud perekonnaliikmed külastada Artjomi vanglas. Ema leiab, et vanglakonvoi töötajad oleks võinud takistada tapjast pildi tegemist ja selle ülespanekut sotsiaalmeediasse.

«Viimasel ajal räägitakse palju vangide õigustest, kuid vähe on juttu ohvrite ja nende lähedaste õigustest. Ma ei pea ennast väiklaseks, kuid tunnen, et minu suhtes on käitutud ebaõiglaselt. Miks võib tapja tunda ennast kangelasena, samal ajal kui mul on tunne, nagu mahatambitud ohvril?» küsis tapetud tüdruku ema.

Seitsmeski koht kuulub Laagna tee kihutajatele. Artiklis tuuakse välja, et Khalilovi juhitud valge BMW kihutas enne õnnetust koos kollase autoga. Hiljem selgus, et kollase auto roolis oli Vjatšeslav Kalašnikov, kes samuti vahi alla võeti.

Esimeselt videolt on näha, kuidas valge BMW maastur ja kollane sõiduauto sõidavad mööda Laagna teed õnnetuskoha suunas. Kollane auto on eespool ja kohe järgneb talle BMW. Tavakiirusel sõitvastest autodest on nende kiirus märgatavalt suurem.

Teises videos on märgata, kuidas BMW ja kollane sõiduauto mööduvad kaasliiklejatest tõenäoliselt suuremal kiirusel kui antud teelõigul ette nähtud.

Turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas Isa Khalilov siseneb koolimajja, annab oma klassivennale obaduse ja jalutab seejärel taas välja. FOTO: Ekraanitõmmis turvakaamera salvestisest

Kaheksas koht teeb lähema sissevaate Khalilovite perekonna minevikku. Kohtutoimikuid läbi töötanud Postimehe ajakirjanikud said teada, et seadustega on pahuksis olnud varem nii autot roolinud Isa Khalilov, kui tema isa Tanrverdi Khalilov.

Laagna tee surmasohvri kohtutoimik näitab, et noor mees on kergesti ärrituva loomuga ning korduvalt lahendanud probleeme rusikate abil. Täna 20-aastane Isa Khalilov, kes Laagna teel numbrimärki 999 ISA kandva BMW maasturiga sõitis surnuks kaks ning saatis haiglasse kolm inimest, on peale paljuräägitud liiklusrikkumiste pidanud käima kohut ka peksmise pärast.

Kohtutoimikute kohaselt ajas vanem Khalilov äri – üheks selliseks olid rahvusvahelised veod. 2013. aastal mõisteti Tanrverdi Khalilov pärast lahkhelisid äripartneriga süüdi omavolis. Kannatanu sõnade järgi võttis pojaga koos arveid klaarima tulnud vanem Khalilov temalt raha ning ähvardas ära tappa tema ja kogu ta pere.