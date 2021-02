Hispaania piirab AstraZeneca kasutamist kuni 55-aastastega

Mitmed Euroopa riigid on seadnud sellele vaktsiinile vanusepiirangu, hoolimata Euroopa Ravimameti heakskiidust selle kasutamisele kõigi täiskasvanute puhul.

"Riiklik tervishoiukomisjon otsustas reedesel kohtumisel ja pärast teaduslike tõendite saamist kinnitada 55 eluaastat vanuse ülempiiriks AstraZeneca vaktsiini kasutamisel COVID-19 vastu," on öeldud tervishoiministeeriumi avalduses.

Saksamaa eeskujule on juba järgnenud Prantsusmaa, Belgia, Poola ja Rootsi ning Šveitsi on kutsunud läbi viima täiendavaid uuringuid. Kuigi Itaalia on selle vaktsiini heaks kuutnud, soovitatakse üle 55-aastaste puhul kasutada alternatiive.