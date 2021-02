Välisminister Liimets Borrellile: EL peab otsustavalt vastama Navalnõi vangistamisele

Liimets kinnitas, et Eesti riik jätkab euroopalikel väärtustel põhinevat välispoliitikat ning toetab Euroopa Liidu ühtsust ja solidaarsust, edastas välisministeerium. «Transatlantiline ühtsus ja koostöö jäävad meie välis- ja julgeolekupoliitika keskmesse – loodame, et koostöö Euroopa Liidu ja USA uue valitsuse vahel süveneb ning see on konstruktiivne ja sisuline,» sõnas Liimets.