Pikk kodutee pulgaga ninas

Juba enam kui aasta on poliitikud korrutanud, et välisreise tuleks vältida. Kui ühel palaval märtsilõpupäeval Mehhiko läänekaldal oleva Puerto Vallarta lennujaama lähistel lookleva hiiglasliku koroonatestisabani jõudsin, siis hakkasin mõistma, et neil võib isegi õigus olla. Sest see järjekord, mis koosnes peamiselt Mehhikot väisanud USA turistidest, ei liikunud üldse.