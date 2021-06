«Aastaid tagasi levis linnalegend, et eramaadel, piltlikult öeldes memmekese õunaaias, maaomaniku poolt määratud tingimusi täitma ei pea. Parkimise eest maksta pole vaja, sest sind ei saada kätte,» rääkis parkimisettevõtte Europark tegevjuht Karol Kovanen. Nüüd on aga registrid parkimisettevõtetele avatud ja nood on hakanud parkijatega vanu arveid klaarima.