INTERVJUU ⟩ Ametist lahkuv TEHIKu juht: tervise infosüsteemi platvorm jääb ajale jalgu

Mida sooviksid veel välja tuua, et riigis tehtud juhtimisotsused ka kaasaegses e-riigis rakendatavad oleksid?

Võin tuua näiteks sotsiaalkaitse infosüsteemi pensionite e-teenuse, mis on oma ülesehituselt ajale jalgu jäänud. Selleks, et pensione saaks ka 2025. aastal välja maksta ja et see süsteem oleks turvaline, oleks tulnud tööd alustada juba eile.

Vanast rakendusest ja tehnoloogilisest võlast tuleb vabaneda viivitamatult, sest infotehnoloogilised lahendused uuenevad pidevalt ning seda peame tegema ka meie. Muidu oleme olukorras, kus rakenduse arendusvahendid pole enam turul saadaval ning tootetugi puudub. Minu arvates on väga oluline, et tellija pööraks rohkem rõhku sellele, et iga seadusemuudatuse ja uue teenusevajaduse puhul arvestataks asjaoluga, et ka infosüsteemides tuleb need soovid ellu viia.

TEHIKu juhi leidmiseks korraldatakse avalik konkurss. Millised omadused tal peaksid olema ja mida sellise positsiooni täitmine tähendab?

Ma soovin, et uus juht oskaks inimesi hoida, et tal oleks pilk tulevikku suunatud ja et ta näeks suurt pilti. Ja ma soovin, et uuel juhil oleks järjekindlust hoida juba toimivaid asju ja nutikust leidmaks ka uusi lahendusi, mis tõesti toimivad.

Tõsi, nii suures mahus IT-teenuste pakkumine on mõnes mõttes nagu tootmistöö, kus peavad olema protsessid paigas, tehnoloogia õiges kohas ning inimesed täitma õigeid rolle. Minu hinnangul on pidev areng oluline ning võin öelda, et sellise skaleeruva asutuse ülesehitamine on toiminud piltlikult öeldes kivi-kivihaaval, et leida kõvem pinnas ja pakkuda järjest kvaliteetseid teenuseid.

Vanast rakendusest ja tehnoloogilisest võlast tuleb vabaneda viivitamatult, sest infotehnoloogilised lahendused uuenevad pidevalt ning seda peame tegema ka meie.

Millised on suurimad tehnilised väljakutsed, mis teil praegu pooleli jäävad, kuid mille suunas peab uus juht edasi liikuma?

Pilvelahenduste ja konteinertehnoloogiate kasutuselevõtu laiendamine ja majutamine. Sealjuures on kindlasti vajalik ka konfiguratsioonihalduse juurutamine pilveteenustele. Masinõppe kasutuselevõtt rünnete, kõrvalekallete tuvastamiseks protsessides. Andmevaramu keskkonna loomine ja teenuste arendusmudeli väljatöötamine.

TEHIKu hallata on tohutu andmehulk ja väljakutse on muuta need andmed infoks, mille abil on võimalik vastu võtta põhjendatud juhtimisotsuseid ning koondada ja siduda info mudeliteks selliselt, et saaks teha tulevikku vaatavaid sisukaid otsuseid.

Häid tehnoloogiavaldkonna inimesi ei ole teatavasti kuigi kerge leida ega värvata?