Pentus-Rosimannus Yellenile: Eesti ja USA võiksid koondada parimad praktikad virtuaalvääringute turu läbipaistvuse tagamisel

Kõnes keskenduti Eesti ettepanekul uuele virtuaalvääringute regulatsioonile, kus Eesti on valmis enda kogemust jagama, ning OECD üleilmsele maksuleppele. Käsitleti ka julgeolekuolukorda.

«Virtuaalvääringute valdkonnas otsivad enamik riike praegu lahendusi, mis võimaldaksid kiiresti areneval sektoril läbipaistvalt ja investorite kaitset arvestavalt areneda. Eesti on varakult kaardistanud ja teadvustanud selle sektori riskid ja nende maandamise parimate praktikate koondamisel näeme hea meelega laiemat rahvusvahelist kootööd,» rääkis rahandusminister Pentus-Rosimannus.

«Ameerika Ühendriigid on Eesti jaoks üks olulisemaid partnereid julgeoleku vallas, ent ka rahandusküsimustes. Hindame kõrgelt koostööd USAga rahapesu tõkestamise vallas, sealhulgas nõustamist riskianalüüsi süsteemide arendamisel,» lisas ta. Kõnes tegi minister oma USA kolleegile ettepaneku koostööd tulevikus veelgi edasi arendada.

Peagi jõuab riigikogu menetlusse eelnõu, mis suurendab virtuaalvääringute tehingute läbipaistvust ja vähendab krüptovaratehingute anonüümsust. See võimaldab muuta järelevalvet kiirelt areneva sektori üle tõhusamaks. Edaspidi peaksid Eesti teenusepakkujad enda kliendid tuvastama ning vahetama infot tehingupartneritega. Sarnased reeglid kehtivad pankadele ja finantsasutustele.

Pentus-Rosimannuse sõnul tegi ta USA rahandusministrile ettepaneku, et Eesti võib jagada enda kogemust parimate praktikate tuvastamiseks. «Arutasime ka koostöövõimalusi FATF-i standardite rakendamiseks ning krüptovarade reguleerimisel,» ütles ta.

Ministrid käsitlesid kohtumisel ka OECD üleilmset maksulepet. Euroopa Komisjon avaldas leppe ühe poole, üleilmse miinimummaksu direktiivi eelnõu eelmise aasta lõpus ja arutelud selle üle on alles alanud. «Eesti jaoks on jätkuvalt oluline, et miinimummaksu arutelud käiksid koos digimaksu kavandamisega ja ideaalis tuleks neid maksumuudatusi koos ka ellu viia,» ütles rahandusminister.