Michal Vooglaiu sõnadest: kui naabrimees ikka nii väga meeldib, ehk oleks aus tema juurde kolida?

«Mask maha ja kapist välja,» märkis Michal, lisades, et riigis on vaja teada, kes kasutab sinimustvalget lippu oma punase pale varjamiseks.

«Demokraatial võib olla vigu. Valitsus ei pea meeldima, nagu otsused. Aga riik on meil oma ja iseolemine pole kaubeldav. Kui naabrimees ikka niiväga meeldib, ehk oleks aus tema juurde kolida?» avaldas Michal teravmeelselt oma suhtumist.

«Sa ei saa lõputult ka emotsionaalse argumendiga, et meil peab siin tornis olema sinimustvalge,» põhjendas Vooglaid, lisades, et tema arvates tegeletakse selle sinimustvalge all inimeste ahistamise, kiusamise ja mahasurumisega.