Jelena Fjodorova arvati sõda õigustavate kommentaaride tõttu Keskerakonnast välja

«Eesti Keskerakonna juhatus otsustas erakonna liikmete hulgast välja arvata Jelena Fjodorova, kelle avalikud sotsiaalmeedia postitused on olnud sõda ja vägivalda õigustavad ning ähvardaval toonil ega lähe kokku Keskerakonna väärtuste ja seisukohtadega.»

«Ajal, mil hukkuvad süütud inimesed, tuleb meil kõigil mõista oma sõnade tähendust ning hoiduda vaenu külvamisest ja ühiskonna lõhestamisest.»

Virumaa Teataja kirjutas täna, et Viru-Nigula vallavolikogu endine liige ja endine keskerakondlane Jelena Fjodorova ei varja oma Facebooki kontol Putini-meelsust ja kirjutab muu hulgas: «See on kättemaks. Põhjatuul. Kogu Vene Maailm on võidu ootuses, sest teisiti ei saagi.»

Virumaa Teataja küsimuse peale, kas vastab tõele tema Putini-meelsus, ütles ta telefonis: «Oletada võite kõike. Lugege ise. Ma ei saa rääkida, tegelen vaktsineerimisega» ja lõpetas kõne.

Venemaa teguviisi on õigustanud teisedki liikmed

Riigikogu liige Mihhail Stalnuhhin andis üle-eelmisel nädalal Saksamaa uudisteportaalile Taz intervjuu, milles väitis, et ta ei usu Venemaa agressiooni, küll aga Ukraina provokatsiooni. «Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on kloun, kes viib oma riigi hukatusse,» sõnas ta väljaandele.

Küsimusele, et mis oli see, mis sai Fjodorovale erakonnast välja arvamiseks saatuslikuks, kuid Stalnuhhinile mitte, vastas Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi, et mitmed Fjodorova kommentaarid on olnud ähvardaval toonil ning tehtud juba käimasoleva sõja ajal selliselt, et neid võib käsitleda kui sõja õigustamist.

«Sõjategevuse on keskerakondlastest riigikogu liikmed selgelt hukka mõistnud. Keskerakonna fraktsioon on võtnud konsensuslikult vastu avalduse, milles rõhutati, et Venemaa agressioon on karmis vastuolus rahvusvahelise õigusega ning kutsuti üles austama ja kaitsma Ukraina iseseisvust ning territoriaalset terviklikkust,» sõnas Hanimägi.

Lisaks vahetati täna riigikogu NATO Parlamentaarse Assamblee delegatsioonis välja Oudekki Loone (KE) erakonnakaaslase Marko Šorini vastu. Loone kirjutas enne sõja algust, 21. veebruaril ühismeedias: «Kurb, et meie pistrikud siin ignoreerisid asjaolu, et iga reaktsioon tekitab vastureaktsiooni. Päriselt, aitab. Sõjaõhutamine on meid väga ohtlikusse olukorda toonud. Lõpetame nüüd ära. Lihtsalt vait võib ka olla.»