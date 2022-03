President Karis andis positiivse koroonaproovi

President Karisel tekkisid eilsest kerged külmetuselaadsed sümptomid, nagu nohu ja kurguvalu, kuid üldine enesetunne on hea. Riigipea on kolm korda vaktsineeritud. President Karis jätkab tööülesannete täitmist distantsilt, e-riigi võimalusi kasutades.

Riigipea on viimasel kahel päeval teinud kiirteste, nende tulemused on olnud negatiivsed. Positiivsest proovist on teavitatud inimesi, kellega president Karisel on olnud viimastel päevadel kokkupuuteid.