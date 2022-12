Reformierakond: praegusel kujul suurendab seadus perede ebavõrdset kohtlemist

«Loodetavasti on sellega võimalik alustada juba 28. detsembri erakorralisel riigikogu istungil,» ütles fraktsioonijuht Mart Võrklaev. Ta lisas, et kuna seadus hakkab kehtima uuest aastast, on muudatustega kiire. «Seetõttu ei toetanud fraktsioon ajakirjanduses kõlanud mõtteid avada veel mõni teine seaduse säte aruteluks.»

Võrklaev lisas, et fraktsioon nõustub presidendiga, et praegusel kujul suurendab seadus perede ebavõrdset kohtlemist. «Oleme algusest peale välja öelnud, et meie arvates on see probleem, aga näeme, et riigikogus on sel seisukohal vähe toetust. Meenutan, et kevadel oli samasisulise seaduse ärategemiseks sündimas EKREIKE teine valitsus. Eesti huvides ei ole kindlasti praegusel hetkel poliitiline ebastabiilsus,» nentis Võrklaev.