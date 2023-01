Reinsalu G7+ välisministrite videokohtumisel: Venemaa üritab murda inimeste moraali ja võitlusvaimu

Reinsalu rõhutas Ameerika Ühendriikide välisministri Antony Blinkeni korraldatud videokohtumisel, et Venemaa jätkuvate rünnakute tõttu Ukraina elutähtsale tsiviiltaristule tuleb jätkata Ukraina ülesehitamisega.

Ta lisas, et Ukraina vajab kiiresti täiendust oma õhutõrjevõimekusele, et kaitsta elutähtsat taristut ja inimesi. «Nende rünnakutega, mis võtavad inimestelt aasta pimedamatel kuudel sooja ja valguse, üritab Venemaa murda inimeste moraali ja võitlusvaimu,» sõnas välisminister.

Eesti inimesed, riik, erasektor ja MTÜd on annetanud Ukrainale humanitaarabiks kokku 23,1 miljonit eurot. «Sügisel ja talvel keskendusime abile, et aidata Ukraina inimestel talveks valmistuda ja talv üle elada,» sõnas Reinsalu. Eesti on Ukrainasse saatnud muu hulgas generaatoreid, talveriideid, toiduabi ja energiavarustust.