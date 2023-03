GRAAFIK ⟩ Kellele võiks oravad teha koalitsiooniettepaneku?

Tänases analüüsis kirjutab Postimees , et kõike arvesse võttes võib ennustada, et koalitsioonipakkumine tuleb Eesti 200-le ja sotsiaaldemokraatidele.

Ühtlasi saab siis näha, kas murtakse Jüri Ratase esimese valitsuse loodud traditsioon jagada ministriportfellid kõikide erakondade vahel võrdselt. Reformierakond seda ei taha, nende võit on nii ülekaalukas, et võrdne portfellijaotus ei ole lihtsalt õiglane. Ka Kristina Kallas ja Eesti 200 on varem avaldanud veendumust, et valimistulemused peaksid kajastuma ministriportfellide jaotuses ning ega ka sotsidest suurt takistajat sellele ole.