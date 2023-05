GALERII ⟩ Kuninganna Silvia külastas Eestis paika, mida 29 aastat tagasi aitas ise luua

SOS Lasteküla Eesti Ühingu tegevdirektori Margus Oro sõnul on Rootsi kuningapere liikmed varemgi lastekülas külas käinud. «Nimelt külastas 12. juunil 1997 Lasteküla Rootsi kuningapere liige printsess Lilian, et teha oma 80. juubeli puhul annetus Lastekülas raamatukogu avamiseks,» märkis ta. «Rootsi ettevõtted ja eraisikud on tänase päevani jätkuvalt jaganud oma toetust meiega ning Rootsi kuninganna visiit 2023. aastal on märk, et kuningaperel on huvi meie tegemiste vastu. Selle üle olen ma uhke ja meie peredel suur rõõm võõrustada Lastekülas Kuninganna Silviat!»