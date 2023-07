Euroopa Liit andis viis miljonit eurot Mustamäe elukeskkonna uuendamiseks

«Tallinna soov on hoonete renoveerimisel kiirete sammudega edasi liikuda, pöörates selle käigus eraldi tähelepanu hoonete vahele jääva ruumi kvaliteedi tõstmisele. Võti selleks on lisaks renoveerimise tehnilisele poolele suunata fookus koostööle ja innovaatilistele lahendustele. See on viimaste aastate suurima rahastuse saanud projekt, mis annab tõuke Mustamäe ja ka teiste paneelelamu piirkondade kvartalipõhiseks uuendamiseks,» lausus abilinnapea Madle Lippus.