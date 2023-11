Tsahkna: Euroopa Komisjoni laienemisraport on ajaloolise tähtsusega

«Tervitan täna avaldatud Euroopa Komisjoni laienemisraportit, mis soovitab alustada ühinemisläbirääkimisi Ukraina ja Moldovaga,» sõnas Tsahkna pressiteate vahendusel. Ta rõhutas, et tegemist on ajaloolise otsusega.

Tsahkna sõnas, et Eesti seisab selle eest, et Euroopa Liidu uksed peavad olema avatud. «Ukraina on juba enam kui 20 kuud pidanud ennastsalgavat ja vaprat võitlust kõige selle eest, mida Euroopa Liidus väärtustame ja kalliks peame. Ukraina on valinud oma tuleviku ja Eestil on hea meel, et oleme astunud sammu lähemale tulevikule, kus oleme osa ühest suurest perest.»