Elve on sündinud ja kasvanud Mustla külas, mis nüüdseks inimesteta jäänud. Elab Kihelkonnal kohe kiriku vastas. Elve maja on kirikutorni järgi kerge leida. Siia, Kihelkonnale, suunati ta tööle pärast Vana-Võidu tehnikumi lõpetamist. Õppis seal zootehnikuks ja töötas selles ametis aastaid.

Elve nimetab end purusaarlaseks. Purusaarlane on see, kes on Saaremaal sündinud ja kelle vanemad on Saaremaal sündinud ja kes teab kui pikalt veel esivanemaid pidi see nõnda on olnud. Võib-olla Salme viikingiteni välja.