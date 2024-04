Kaarel Oja: linnavalitsuse jäikus Estonia juurdeehituse osas on möödas

Nii eelmises kui ka uues linnavalitsuses kultuurivaldkonna eest vastutav Kaarel Oja ütles ERR-ile, et olukord on pärast võimuvahetust muutunud ehk kui varem oli Keskerakond kategooriliselt Estonia juurdeehituse vastu, siis nüüd on kokkulepped võimalikud.