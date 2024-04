Haridusministri kangutamine: loe, mida EKRE ja Keskerakond Kallasele ette heidavad

Avalduses tuuakse välja, et 9. aprillil toimunud 9. klassi eesti keele e-katseeksamit tabas läbikukkumine. «Kristina Kallas ei ole toimunu pärast õpilaste, õpetajate ja lastevanemate ees isegi vabandanud. Küll aga on seda tema eest teinud välisminister ja peaminister. Märkigem veel, et Leedu haridus-, teadus- ja spordiminister Gintautas Jakštas ja aseminister Ramūnas Skaudžius astusid analoogsete vigade tõttu selle aasta 9. aprillil ametist tagasi,» kirjutavad opositsioonierakonnad.

Avalduses toodi välja, et Kristina Kallas on informatsiooniga manipuleerinud ja haldussuutmatust ilmutanud paljudel teistelgi juhtudel. «Näiteks õigustades Toila gümnaasiumi sulgemist valeväitega, et Jõhvi gümnaasium, kuhu õpilased peaksid seejärel õppima asuma, on eestikeelne kool. Ka jaanuarikuist õpetajate streiki oleks olnud võimalus vältida, kasutades HTMi eelarves aasta-aastalt kulutamata edasi veetud raha ning kärpides mõttetuid kulutusi kriisiajal küsitava kasuteguriga «projektidele»,» leiavad umbusaldajad.