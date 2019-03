Postimees Grupp võitis ajakirjanduspreemiatel kuraditosin auhinda

Parim multimeedia töö: Postimehes 4. septembril ilmunud «Tarkusepäev ilma lasteta: Eesti 337 kooli, kus kell enam ei helise,» mille autorid on Mari Mets, Helen Mihelson, Holger Roonemaa, Maret Müür, Aarne Seppel, Ege Tamm ja Jekaterina Minkova.

Parim maakonnalehtedes ilmunud olemuslugu on Järva Teatajas 22. detsembril ilmunud lugu «Maailmameister eneseületuses,» mille autor on Merit Männi.

Parim maakonnalehtedes ilmunud uudis on 7. juunil Pärnu Postimehes ilmunud lugu «Jokk ehk 150 miljoni eurosed sopaaugud keset Tootsit,» mille autorid on Martin Laine ja Meelis Kalme.

Parima venekeelse kultuuriteemalise loo kirjutas Boris Tuhh ja see ilmus 30. augustil Rus.Postimehes pealkirkjaga «Наше завтра в зеркалах утопии и антиутопии.»

Parim venekeelne arvamus on Olesja Lagašina arvamus «Метаморфозы не по Овидию: от пятой колонны до русской цивилизации Марта Хельме,» mis ilmus 13. detsembril portaalis Rus.Postimees.

Kohalike väljaannete kogu kujunduse kategooria võitja on Pärnu Postimees.

Kohalike väljaannete olemuslugude kategooria võitja on Tartu Postimehes 12. oktoobril ilmunud lugu «Talvivaara õppetund.»

Digitaalsete üksikprojektide kategooria võitja on Postimees veebiprojektiga «Tarkusepäev ilma lasteta. 337 kooli, kus kell enam ei helise.»

Kohalike väljaannete visuaalse kommunikatsiooni kategooria võitja on Virumaa Teataja 6. oktoobril ilmunud fotorohke illustratsiooniga loole «Stiil on elamise viis, elu on aga teadagi kirju.»