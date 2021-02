Lageraie ohus Märjamaa metsapark sai esmase õiguskaitse

Kehtivas Märjamaa üldplaneeringus on palju vaidlusi tekitanud alad defineeritud elanike jaoks metsapargina, samuti ütleb üldplaneeringu seletuskiri, et parkide ja haljasalade eesmärgiks on luua alevi elanikele meeldiv elukeskkond ja säilitada alevi hea maine. Seni on jäänud Eesti õigusruumis aga määratlemata, kas detailplaneeringuga sätestatud metsapark peaks olema omavalitsuse poolt elanike jaoks tagatud tervikliku elukeskkonna osa, mille kaitsmine ja säilime on elanike jaoks tagatud või kuulub ka üldplaneeringuga määratletud parkmets ostmiseks-müümiseks lageraie eesmärgil.