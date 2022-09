Vseviov vaagis Islandi kolleegiga sõda Ukrainas

Islandi välisministeeriumi kantsler Eyjólfsson ütles, et Island ja Eesti on oma pikaajalistes ja viljakates suhetes saavutanud palju. «Ajalugu on korduvalt näidanud, et globaalsel tasandil võib väikeriikidel olla tugev hääl ja mõju. Eesti ja Islandi välisminister kinnitasid hiljuti vastu võetud ühisdeklaratsioonis, et astume ühiselt vastu praegustele tõsistele julgeolekuohtudele ja väljakutsetele. Keskendume ka edaspidi ühistele väärtustele ja jätkame koostööd, et neid kaitsta,» ütles Eyjólfsson.