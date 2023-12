TOP20 ⟩ Need olid sellel aastal kõige loetumad Postimehe krimilood

Lasnamäel tapetud lillepoe müüja Irina kolleegide jutu järgi võis tapja olla keegi, kellega on nad isegi kokku puutunud. «Ainus, mida me arvame, on see, et süüdi on keegi, keda me teame. Keegi, kes on siin rohkem kui ühe korra käinud,» rääkis üks töömeestest, detailidesse laskumata.