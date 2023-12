TOP20 ⟩ Need olid sellel aastal kõige loetumad Postimehe Eesti uudised

Tallinnas elav 32-aastase Risto avastas, et linnas sõidab ringi sama marki ja värvi auto ja isegi registreerimisnumber on sama. Teisel jõulupühal sai politsei auto kätte ja teisaldas politseiparklasse. Libanumbriga auto juhi isik on kindlaks tehtud ning politsei alustas asjaolude uurimiseks menetlust.