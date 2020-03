Tähtis teada ⟩ Õhtune kiirülevaade olulisematest kriisiuudistest

267 kinnitatud juhtu

Tänase seisuga on terviseamet kinnitanud Eestis 267 koroonaviirusesse nakatumise juhtu - eilne päev tõi juurde 9 uut positiivse testi andnud inimest, 8 inimest vajavad haiglaravi. Uute nakatanute arv on väiksem, sest valitsus muutis metoodikat ja vähendas testimisi.

Koroonaviiruse levikul Eestis saab nüüd silma peal hoida ka virtuaalse kaardi vahendusel.

Ajal, kui meie siin peame veel oma võitlust, annavad tervishoiuametnikud juba lootust, et Hiina Wuhan võib saada märtsi lõpuks viirusest vabaks.

Rohkem testimisi

Et vähendada kiirabi koormust, läheb Eesti suures osas üle drive-in testimisele. Esimene drive-in proovivõtukoht avatakse juba homme Tallinnas ning järgnevatel päevadel teistes suuremates linnades. Tasub meeles pidada, et see ei tähenda inimeste laustestimist - kõik käib ikka perearsti saatekirja alusel.

Kuidas riik aitab

Täna võttis valitsus vastu mitu otsust. 1. aprillist tõuseb tervishoiutöötajate palk. Oluline on seegi, et riik hakkab hüvitama esimest kolme haiguspäeva.

Majandust otsustati turgutada vähemalt 2 miljardi euroga - see summa moodustab pea 17 protsenti tänavusest riigieelarvest. Vaata lähemalt, kuidas see 2 miljardit jaguneb.

Lisaks peatatakse abipaketi osana ajutiselt teise pensionisamba sissemaksed.

Kriis ja olme

Inimesed viibivad koduses isolatsioonis ja kohe on märgatavalt tõusnud jäätmete teke. Sorteerimisega tasub endistviisi jätkata, kuid nakkusohtlikele inimestele on ka siin erisoovitused.

Omniva kordab omakorda üle, millised on pakisaatmise ja pakisaamise põhimõtted praeguses eriolukorras. Hea on teada sedagi, et pangad tõstavad viipemaksete limiiti ning et lahendus leitakse veel ühele probleemile: vangid hakkavad näomaske tootma.

Täna õhtul teatas siinsetest tanklakettidest esimesena Alexela, et langetab kütuste hinda – avalikkus, tarbijad ja poliitikud on seda juba nädalapäevi nõudnud, sest nafta hind kütuseturul on enneolematus põhjas.

Turvaliselt koju

Täna südaööl jõuab Riiga laevatäis Eesti inimesi, kes jäid Euroopa teedele lõksu. Uus erilaev väljub Tallinnast Saksamaale juba täna õhtul.

Tallink teatas äsja sedagi, et teeb Helsingi ja Tallinna vahel lisareise.

Viirus võimukoridorides

Palju e-meelelahutust