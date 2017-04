Postimees tähistab 160. aastapäeva

Aasta 1921: Postimees, kui vanim ja väärikaim eestikeelne ajaleht peab harima ja teenima kogu ühiskonda

Ajaleht Postimees on oma lugejale alati olnud midagi enamat kui lihtsalt info vahendaja. Postimees on olnud sõber, õpetaja ja kasvataja, sest Postimeest on nüüd juba 159 aastat tehtud teadmisega, et ajalehes avaldatud sõnal on jõudu ja võimu.