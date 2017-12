Palgamõrvar, purjus laevakaptenid ja jõhkrad röövlid: millega pälvisid eestlased sel aastal välismeedia tähelepanu

Soomes pussitati kakluses surnuks noor eestlane

Soomes Kotkas puhkes märtsis kahe kamba vahel kaklus, mis lõppes 19-aastase eestlasest noormehe surnuks pussitamisega. Tüli kahe kamba vahel sai alguse ühes restoranis ning riiukuked läksid tüli lahendama restorani ette tänavale. Kaklus oli ebavõrdne - pussitaja poolel osales kaheksa ja ohvri poolel neli meest. 19-aastane Helsingis elav eestlane sai kakluses eluohtlikke noahaavu, millesse ta suri sündmuskohal.

Raskes joobes eestlane juhtis Soomes autot, milles oli kolm last

Politsei pidas veebruaris Kesk-Soomes Põhja-Savo maakonnas kinni autot juhtinud raskes joobes eestlase, kelle sõidukis oli kolm last. Politseipatrull pidas sõiduki kinni Siilinjärvi ja Kuopio vahelisel teel. Alkomeeter näitas, et mees on raskes joobes. Autos sõitis kaasa kolm last, kellest ühel oli turvavöö kinnitamata.

Eesti veok sõitis Soomes kõnniteele, üks inimene hukkus

2016. aasta viimasel päeval sõitis Helsingi idaosas Eesti numbrimärgiga auto kõnniteel olnud inimeste sekka, kolm inimest sai raskelt vigastada. Vigastada saanud 60-aastane mees suri jaanuari keskel Helsingi haiglas. Volvo veokil oli Eesti numbrimärk, kuid 30. eluaastates mehel oli Soome juhiluba. Politsei hinnangul põhjustas õnnetuse juhi haigushoog.

Eesti BMW kihutas Lätis 185 km/h, number šokolaadiga kokku mäkerdatud

Läti politsei pidas juulis Salacgriva lähistel kinni 185 km/h kihutanud BMW, millel olevatest Eesti numbrimärkidest oli esimene kiiruskaamerate vältimiseks maha võetud ja tagumine šokolaadiga kokku määritud. Juht üritas politsei eest põgeneda, kuid lühikese tagaajamise järel õnnestus korrakaitsjatel ohtlik maanteemürsk peatada. Autot juhtis 1990. aastal sündinud Eesti elanik.

Alasti Eesti mees tekitas Riia ärikeskuses segadust

Riias Mukusalase tänaval asuvas ärikeskuses tekitas detsembri lõpus segadust Eesti kodanik, kes hulkus keskuses ringi alasti. Kui Riia munitsipaalpolitseinikud kohale saabusid, oli keskuse turvamees juba mehele riided andnud ning käskinud need selga panna. Küsimusele, kuidas ta piinlikku olukorda sattus, ei suutnud mees selget vastust anda. Kiirabi toimetas eestlase Riia narkoloogia- ja psühhiaatriakeskusesse.

Eestlased ronisid Läti Vabadussamba otsa

Riias ronis detsembri alguses kaks Eesti kodanikku Läti Vabadussamba otsa, sündmuskohale saabunud munitsipaalpolitsei patrull käskis neil alla tulla. Mehed seletasid, et nad tahtsid teha endast pilti. Munitsipaalpolitsei tegi mõlemale 50-eurose trahvi. Erinevalt Eesti Vabadussõja võidusambast on Läti Vabadussammas ehitatud nii, et see võimaldab ronida. Eelmisel kümnendil olid lätlased hädas Briti poissmeestega, keda tuli sageli samba otsast alla kamandada.