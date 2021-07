Uudisnädal ⟩ Kiire tagasivaade nädala tippsündmustele

TEISIPÄEV, 27. juuli

Kultuuriministri segased sõnumid – Kultuuriminister Anneli Ott, kes meedia andmetel on valitsuskabineti ainuke vaktsineerimata liige, kuid on keeldunud seda väidet kommenteerimast, märkis, et igale inimesele peab jääma kaitsepookimises vaba valik ja see otsus tuleb teha läbikaalutult.